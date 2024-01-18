Emekliye ek zam ödemesi için tarih verildi: İşçi, esnaf, çiftçi maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verilmesinin ardından milyonlarca emekli, zam farkının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? İşte emeklilere refah payı, kök aylık hesabı ve yasal sürece ilişkin merak edilenler...

SSK ve Bağ-Kur emeklisine, ilave yüzde 5 zam verildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca emeklinin beklediği kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu farkın yarattığı rahatsızlığı gördüğümüz için, yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık artış oranı 42,6'ya yükseliyor" açıklamasında bulundu. 1 | 8

Emekliye ek zam Meclis'e ne zaman gelecek? SSK, Bağ-Kur emeklilerine ocak zammının yüzde 42.6'ya, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme bugün torba teklife önergeyle eklenecek. Emekli aylıklarına yapılan zam, kök maaşları da etkilemiş oldu. 2 | 8

SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zam ne zaman yatırılacak? Sabah'ın haberine göre, ilave zam ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba teklife önergeyle eklenecek. Komisyon'da kabul edildikten sonra gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulama alınacak. SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alıyor. Yasal düzenlemeden önce aylıklarını yüzde 37.57 oranındaki enflasyon zammı ile alanlara 5 puanlık fark ek olarak yatacak. Yasal düzenleme yapıldığında aylığını almayanlar ise refah payıyla birlikte yüzde 42.6'lık zammını alacak. 3 | 8