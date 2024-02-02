Emekliye ek zam ödemesinde merak edilen tarih! Kök maaş nasıl hesaplanır? İşte kök maaş hesaplaması Emekli maaş farklarının hesaba yatacağı tarih bekleniyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekliye ek zam tutarını açıkladı. Tüm emeklilere yüzde 49,25 zam verildi. Şimdilik SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 37.57’lik zamma göre hesaplara yattı. Emekliler tarafından kök maaşın nasıl hesaplandığı merak ediliyor. Peki, emekli kök maaş nasıl hesaplanır? Emekli kök zammı nasıl öğrenilir?

SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur emeklisi ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi. 10 bin TL en düşük emekli maaşı ve refah payı kaynaklı maaş farkları Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından emekliler ek zamdan kaynaklanan farkı almaya başlayacak. Peki, emekliye ek zam ne zaman yatacak? Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? Peki, emekli kök maaş ne kadar? İşte emekli kök maaş hesaplaması... 1 | 8

Emekliye ek zam ne zaman hesaplara yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibarıyla emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek. 2 | 8

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" demişti. Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak. 3 | 8