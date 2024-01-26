Emekliye ek zam, teklif Meclis'te kabul edildi: Milyonların beklediği tarih netleşti Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı ise yüzde 49,25'e yükseltildi. Peki, emekliye ek zam ne zaman ödenecek?

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olacak.

En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. 1 | 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda, bakanlarımızı talimatlandırmıştım. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız." 2 | 6

Emekliye ek zam ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı. Söz konusu kararın en kısa zaman içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. 3 | 6