Emekliye ek zam verilecek mi? En düşük emekli maaşı artırılacak mı? Emekliye enflasyon oranında zam
Yeni yıl yaklaştıkça emeklilere enflasyon farkı dışında ek zam verilip verilmeyeceği, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılıp artırılmayacağı merak ediliyor. Maaş artışlarına ilişkin farklı rakamlar konuşulurken Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Yılı Programında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz ayında önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre zam yapılacağı yer aldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan yıllık programa göre, ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2025 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre memur emekli aylıklarının ise toplu sözleşme hükümlerine göre 2025 yılının ocak ayında yüzde 6, temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılacak, ayrıca enflasyon farkları da ilave edilecek.
Programda, 2025 yılında SGK’nın toplam gelirlerinin 4.688,2 milyar TL, toplam giderlerinin 5.240 milyar TL ve gelir-gider açığının 551,8 milyar TL olması öngörülürken, GSYH’ya oran olarak ise gelirlerin yüzde 7,6, giderlerin yüzde 8,5 ve açığın yüzde 0,9 olması hedefi yer aldı.
2025 yılında SGK’ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere toplam 2.188 milyar TL tutarında ve GSYH’nın yüzde 3,6’sı oranında bütçe transferi yapılması öngörüldü.