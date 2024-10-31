Emekliye ek zam verilecek mi? En düşük emekli maaşı artırılacak mı? Emekliye enflasyon oranında zam

Programda, 2025 yılında SGK’nın toplam gelirlerinin 4.688,2 milyar TL, toplam giderlerinin 5.240 milyar TL ve gelir-gider açığının 551,8 milyar TL olması öngörülürken, GSYH’ya oran olarak ise gelirlerin yüzde 7,6, giderlerin yüzde 8,5 ve açığın yüzde 0,9 olması hedefi yer aldı.