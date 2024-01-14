Emekliye ek zamda iki, en düşük emekli maaşında üç formül Erdoğan'ın masasında! Tarih yaklaşıyor SGK ve Bağ-Kur emeklileri memur emeklileriyle aralarındaki 12 puanlık zam farkının kapanmasını talep ediyor. Ekonomi yönetimi beklentiye cevap vermek üzere iki farklı senaryo üzerinde duruyor. Geçen yıl seyyanen zamla maaşları 7 bin 500 liraya çıkarılan emekliler için de yüzde 37,57'lik zamdan fiilen yararlanamama riski var. Hükümet bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere üç formül üzerinde çalışıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ, SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Ocak ayının 3’üncü günü açıklanan Aralık enflasyonuyla (yüzde 2,93) yıllık enflasyon oranı yüzde 64,77 olarak netlemiş oldu. Böylece milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zamları şekillendi. Buna göre; memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 49,25 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ise yüzde 37,57’de kaldı. 1 | 13

MEMUR EMEKLİSİ İLE SGK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ ARASINDAKİ ZAM FARKI KAPANACAK MI? Aradaki bu yaklaşık 12 puanlık fark ise kamuoyunda beklentilerin oluşmasına yol açtı. Ekonomi yönetimi milyonlarca emeklinin “fark kapatılsın” çağrısına sessiz kalmazken, çalışma başlattı. Hükümet, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yaparak aradaki 12 puanlık farkı kapatmak üzere farklı senaryoları değerlendiriyor. 2 | 13

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI? Ayrıca en düşük 7 bin 500 lira olarak uygulanan emekli maaşında önemli bir problem var. Geçen yıl SGK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük maaş seyyanen zamla 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Emeklilerin kök maaşları ise halen 5 bin 500 lira. Yüzde 37,57’lik zam oranına rağmen eğer bir düzenleme yapılmazsa bu durumdaki emeklilerin 7 bin 500 liraya almaya devam edecek. 3 | 13