Emekliye ek zamda kritik gelişme: Kulisler kaynıyor, Bakan Şimşek en düşük emekli maaşı için devrede Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu. Memur emeklileriyle işçi emeklilerinin aldığı zam oranlarındaki farkın yaklaşık 12 puan olmasıyla ek artış gündeme geldi. En düşük emekli maaşıyla ilgili Bakan Şimşek'in enflasyon artışı ve bütçe disiplini başlıkları altında çalışma yürüttüğü belirtildi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisi yüzde 49,25, işçi ve BAĞ-KUR emeklisi 37,57 zam alacak. Bu yıl toplu sözleşme kaynaklı memur emeklileriyle işçi emeklilerinin aldığı zam oranlarındaki farkın yaklaşık 12 puan olması, bu alanda yeni bir düzenleme ihtiyacını da beraberinde getirdi. Hükümetin emekliye ek zam düzenlemesi ile bu farkı kapatmak için çalıştığı ifade ediliyor. 1 | 10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik çalışmasını tamamladı. Sabah'ın kulis haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam seçeneklerinin masada olduğu iddia edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyük deprem felaketinin ekonomiye yansımalarını, ücret artışı-enflasyon artışı ve bütçe disiplini başlıkları altında emekli zammı çalışmasını titizlikle yürüttüğü belirtiliyor. 2 | 10

Bakan Şimşek'in hem Ankara'daki programları hem de emekliye zam özel çalışması nedeniyle ABD'deki yatırımcı görüşmelerine gitmediği de iddialar arasında yer aldı. Şimşek'in emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için bütçe çalışması rakamları ve bunların ekonomiye olası yansımalarını değerlendirdiği öne sürülüyor. 3 | 10