Emekliye ek zam düzenlemesinde son gelişmeler: Seyyanen değil oransal artış masada Geçen yılın enflasyon rakamıyla beraber memur ve işçi emeklisinin maaş artış oranı da belli oldu. Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesine yönelik çalışma sürüyor. Emeklilerin yüzde 37.57 olan zam oranının artırılması için seyyanen değil, oransal bir düzenleme yapılacağı ifade ediliyor. En düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Emekliye ek zamda son durum...

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu. Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,25 oranında zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak. Emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Birçok kesimin gelen “zam oranı eşitlensin” talebi bulunuyor. 1 | 7

Emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindiği ifade ediliyor. Sabah'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen bir artış değil yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öne sürüldü. 2 | 7

Emekliye ek zam ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor. 3 | 7