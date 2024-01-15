Emekliye ek zamda son gelişme, tarih verildi! Yarın haber çıkabilir SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. Gözlerin çevrildiği Kabine toplantısının tarihi de netleşti. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik senaryoların yer aldığı çalışma, yarın yapılması beklenen Kabine toplantısında Erdoğan'a sunulacak. Emekliye ek zam düzenlemelerinin de içine konulacağı yasa teklifi Meclis'e geliyor.

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37,57'de kaldı. Kamuoyundaki ek zam beklentisi de sürüyor. 1 | 8

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışmanın Kabine'de gündeme gelmesi beklenirken toplantının da tarihi netleşti. 2 | 8

Emekliye ek zam ne zaman verilecek? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iyileştirme konusunda yaptığı alternatifli çalışmanın Kabine’de ele alınması ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artışın yarın netleşmesi bekleniyor. 3 | 8