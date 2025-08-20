Emekliye faizsiz konut kredisinde detaylar belli oldu! Kimler yararlanacak, süreç nasıl işleyecek?
SGK tarafından emeklilere yönelik sunulan faizsiz konut kredisi imkanı büyük rağbet görüyor ancak herkes bundan faydalanamıyor. Peki, hangi gruptaki emekliler faizsiz kredi imkanından faydalanabilecek? Uzman isim konuya ilişkin detayları açıkladı...
Emekli vatandaşların daha kolay şekilde ev sahibi olmasını sağlamak için hayata kazandırılan kampanya kapsamında bazı gruplara önemli ayrıcalıklar sağlanıyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, SGK uzmanı İsa Karakaş son yazısında faizsiz konut kredisine dair tüm ayrıntıları paylaştı. SGK, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle belirli hak sahiplerine faizsiz konut kredisi sağlıyor.
Bu imkandan yararlanabilecek gruplar şöyle sıralanıyor:
-Harp veya vazife malulü olarak aylık alanlar ile vefat durumunda dul ve yetimleri.