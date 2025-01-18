Emekliye fark ödemesi için tarih belli oldu! Zamlı maaşlar hesaplara geçiyor

SSK emeklileri zamlı aylıklarını almaya başladı

Bağ-Kur (4B) ve SSK (4A) emeklilerinin maaşları, son 6 aydaki enflasyon oranına göre yüzde 15,75 artış gösterdi. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Emekli maaşı düzenlemesine ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilmişti, ancak TBMM sürpriz bir şekilde 28 Ocak’a kadar tatile girdi. Bu arada, SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya başladı.