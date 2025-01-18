Emekliye fark ödemesi için tarih belli oldu! Zamlı maaşlar hesaplara geçiyor
Emekli maaşlarına yapılan zam, SSK ve Bağ-Kur’lular için yüzde 15,75 oranında gerçekleşmişti. SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri dün başladı, Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25 Ocak’ta hesaplarına yatırılacak.
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte, önceki maaşı 12 bin 500 TL olan emekliler arasında oluşan 1.969 TL’lik fark için SGK, ek ödeme takvimi açıklayacak.
SSK emeklileri zamlı aylıklarını almaya başladı
Bağ-Kur (4B) ve SSK (4A) emeklilerinin maaşları, son 6 aydaki enflasyon oranına göre yüzde 15,75 artış gösterdi. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Emekli maaşı düzenlemesine ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilmişti, ancak TBMM sürpriz bir şekilde 28 Ocak’a kadar tatile girdi. Bu arada, SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya başladı.
Zamlı emekli maaşları e-Devlet'te görülebiliyor
Emekliler, e-Devlet üzerinden maaş bilgilerini rahatlıkla kontrol edebilir. ‘Emekli Aylık Ödeme Bilgileri’ bölümünde, kök maaş, ek ödeme ve net maaş bilgilerine ulaşılabiliyor. Eğer emeklilerin hastane veya eczane gibi kesintileri varsa, bu tutarlar da burada görülebiliyor. Ancak, bu hesaplamalar şu anda 14.469 TL olan yeni taban maaşı üzerinden yapılmadı. Yasa çıkar çıkmaz, maaş bilgileri yeniden güncellenecek.
Zamlı maaş ödemeleri başladı
SSK emeklileri, zamlı maaşlarını dün itibarıyla almaya başladı ve ödemeler 26 Ocak’a kadar sürecek. Bağ-Kur emeklileri ise 25 Ocak’ta yeni maaşlarını hesaplarında görecekler. Ancak, bu ay 12 bin 500 TL maaş alan emekliler, 1.969 TL’lik fark ödemesini Şubat ayında alacaklar.