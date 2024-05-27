Emekliye Haziran'da çifte ödeme: Son tarih 31 Mayıs... Başvuran emekliye en az 13 bin TL ödenecek
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Haziran ayında emekliye çifte ödeme yapılacak. Çok sayıda emekli, hem maaşını hem de ikramiyesini alacak. Peki emekli maaşı bayramndan önce hesaplara yatacak mı? Bakan Işıkhan, konuyla ilgili takvimin yakında paylaşılacağını söyledi. Henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanların da ikramiye alma şansı var ancak burada kritik tarih 31 Mayıs...
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi hem emekli maaşını, hem de bayram ikramiyesini alacak. Maaşı bayrama denk gelenler ise erken ödeme alıp almayacakları sorusuna yanıt arıyor.
Bu konuda kararı hükümet verecek ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını belirtti.
EMEKLİYE ÇİFTE MÜJDE
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre Haziran ayı maaş ödeme günleri de bayrama denk geliyor. Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihler arasında maaş günü olan çok sayıda emekli de bulunuyor. Bu yüzden tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödenmesi ile ilgili bir müjde gelmesi de bekleniyor. Bu durumda emeklilere 10-14 Haziran haftasında hem ikramiye, hem de aylıkları birlikte ödenebilecek.
İŞTE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİN ÖDENECEĞİ TARİH
Bu yıl yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi ilk olarak Ramazan bayramında ödenmişti. Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenecek. İkramiyeden Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan tüm hak sahipleri yararlanıyor.