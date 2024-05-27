Emekliye Haziran'da çifte ödeme: Son tarih 31 Mayıs... Başvuran emekliye en az 13 bin TL ödenecek

EMEKLİYE ÇİFTE MÜJDE

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre Haziran ayı maaş ödeme günleri de bayrama denk geliyor. Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihler arasında maaş günü olan çok sayıda emekli de bulunuyor. Bu yüzden tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödenmesi ile ilgili bir müjde gelmesi de bekleniyor. Bu durumda emeklilere 10-14 Haziran haftasında hem ikramiye, hem de aylıkları birlikte ödenebilecek.