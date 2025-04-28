Emekliye ikinci bayram ikramiyesi: İşte ödeme tarihi ve zam durumu
Milyonlarca emekli, bu yılın ikinci ikramiyesini haziran ayı başında alacak. Ayrıca, mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da zamlı ikramiyeden faydalanabilecek.
Bu yılın ilk ikramiyesini alan emekliler, şimdi gözlerini ikinci ödemeye çevirdi. Zamlı olarak ödenecek bayram ikramiyesinin ikinci taksiti, haziran ayı başında hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor.
Bu nedenle ikramiyelerin büyük ihtimalle 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. İkramiyeden mevcut emeklilerin yanı sıra yeni emekli olanlar da faydalanabilecek.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANMA ŞARTI
Yasaya göre, bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için, bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar ise başvuruyu izleyen ay içerisinde bağlanıyor. İlk ikramiyeden, Mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar yararlanmıştı.