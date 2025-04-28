Emekliye ikinci bayram ikramiyesi: İşte ödeme tarihi ve zam durumu

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANMA ŞARTI

Yasaya göre, bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için, bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar ise başvuruyu izleyen ay içerisinde bağlanıyor. İlk ikramiyeden, Mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar yararlanmıştı.