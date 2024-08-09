Emekliye indirim için 81 ilde harekete geçildi: Binlerce işletmeyle anlaşıldı
SGK, 16 milyon emekliyi ilgilendiren indirimler için 5 bin 500'den fazla işletmeyle anlaşmalar yaptı. Emekliler otelden şarküteriye, beyaz eşyadan terziye, gözlükten işitme cihazına kadar pek çok hizmetten yüzde 5 ile 50 arasında indirimli yararlanacak. İşte detaylar...
16 milyon emekliye sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda avantaj sağlayacak indirimler tüm yurda yayıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri aracılığıyla 5 bin 500'den fazla özel işletmeyle anlaşmalar yaptı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan her ilde emekliler akaryakıt istasyonundan kafeye, giyimden hırdavata, aksesuvardan sağlığa, otelden şarküteriye, beyaz eşyadan terziye, emlakçıdan kuyumcuya, gözlükçüden işitme cihazına kadar pek çok işyerindeki hizmetlerden indirimli yararlanacak.
İndirimler yüzde 5 ila 50 arasında değişiyor. Emekliler, yaşadıkları illerde hangi işletmelerin, ne oranda indirim sağladığını 'emekliler.gov.tr' adresinden görebiliyor.
TERMALLER VE OPTİKÇİLER DE VAR
81 ilde SGK il müdürlükleriyle anlaşma yapan özel şirketler arasında termal oteller ile optikçiler ve işitme cihazı satan firmalar dikkat çekiyor. Özellikle emekli vatandaşların belirli bir yaş sonrasında en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerde ve sağlık hizmetlerinde de indirimli kampanyalar uygulanıyor. Birçok ilde termal oteller emekliler için indirim avantajını yüzde 50'ye çıkarmış durumda.