Emekliye indirim için 81 ilde harekete geçildi: Binlerce işletmeyle anlaşıldı

TERMALLER VE OPTİKÇİLER DE VAR

81 ilde SGK il müdürlükleriyle anlaşma yapan özel şirketler arasında termal oteller ile optikçiler ve işitme cihazı satan firmalar dikkat çekiyor. Özellikle emekli vatandaşların belirli bir yaş sonrasında en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerde ve sağlık hizmetlerinde de indirimli kampanyalar uygulanıyor. Birçok ilde termal oteller emekliler için indirim avantajını yüzde 50'ye çıkarmış durumda.