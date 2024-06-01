Emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne olacak? SGK uzmanı Erdursun rakam verdi
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını, asgari ücretli çalışanlar ise ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam var mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli zam oranlarını hesapladı ve asgari ücrete zam tahminini paylaştı.
Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari ücretlilerde de her ne kadar hükümet 'ara zam yok' dese de zam beklentisi hakim...
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak netleşti. Böylece emekliler Nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını şimdiden cebine koymuş oldu.
Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.
5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.