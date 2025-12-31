Emekliye ne kadar zam yapılacak? Refah payı ve seyyanen zam var mı?

Peki TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyonunda, önceki yıllara göre bir sürpriz olabilir mi?

Hayır, sürpriz beklemiyorum. 2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta yüzde 1’in altında bekliyorum.

Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az yüzde 0,70 en fazla yüzde 0,90’larda bir rakam olacaktır. Ancak yüzde 1 ve üzeri bir rakam beklemediğimi şimdiden yazayım.