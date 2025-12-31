Emekliye ne kadar zam yapılacak? Refah payı ve seyyanen zam var mı?
Milyonların merakla beklediği emekli zammının belli olması için artık çok az zaman kaldı. Peki emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı verilecek mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş da tahminlerini paylaştı.
"SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin en son Temmuz 2025’te aldığı yüzde 16,67’lik zam çoktan eridi" diyen SGK Başzuamnı İsa Karakaş, "TÜİK’in kasım ayı verileri kartları yeniden dağıttı. Şimdi gözler, 5 Ocak 2026 sabahı açıklanacak olan o kritik aralık ayı enflasyon verisinde. Peki, Ocak 2026’da cüzdanlara ne yansıyacak? İşte kuruşu kuruşuna son durum ve masadaki sıcak rakamlar" diyerek Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:
TÜİK’İN ARALIK ENFLASYONUNDA SÜRPRİZ OLUR MU?
TÜİK’in son açıkladığı yüzde 0,87’lik kasım enflasyonu beklentilerin altında kalmıştı.
Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle yaptığı son anket sonuçlarına göre aylık TÜFE beklentisi: %1,08
Genel olarak piyasa beklentisi de yüzde 1’in biraz üzerinde.
Peki TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyonunda, önceki yıllara göre bir sürpriz olabilir mi?
Hayır, sürpriz beklemiyorum. 2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta yüzde 1’in altında bekliyorum.
Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az yüzde 0,70 en fazla yüzde 0,90’larda bir rakam olacaktır. Ancak yüzde 1 ve üzeri bir rakam beklemediğimi şimdiden yazayım.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SGK mevzuatı zam hesabı konusunda net: Son 6 aylık enflasyon neyse, emekli zammı da bundan daha az olamaz!
Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif artış yüzde 11,21 olarak tescillendi. Yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koydu.