Emekliye ocak ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni asgari ücretin belli olmasıyla gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Ocak ayının başında aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı da belli olacak. Peki ocak ayında emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler ocak ayında yapılacak emekli maaş zammına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile emekli maaşına gelecek zam oranı netleşecek.
Türkiye’de haftalardır gündemin ilk sırasında yer alan asgari ücret ile ilgili belirsizlik sona erdi. 2026 yılında uygulanacak net asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı, yeni asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı.
Asgari ücret düğümünün çözülmesinin ardından dikkatler emekli maaş zammına çevrildi. Emekli maaşlarına kanunen yılda 2 defa zam yapılıyor. Ocak ve temmuz aylarında, 6 aylık kümülatif enflasyon hesabına göre zam oranı belirleniyor.