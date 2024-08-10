Emekliye ödenen rakamlar değişti: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların promosyon tutarları
Bankalar, ağustos ayı emekli promosyon kampanyalarını açıkladı. En yüksek banka promosyonu 20 bin TL'ye kadar çıkarken, emekliler de hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor. İşte bankaların promosyon tutarları...
Bankalar, Ağustos ayı için emekli promosyon kampanyalarını duyurdu.
En yüksek promosyon tutarı 20 bin TL'ye kadar çıkarken, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği merak konusu oldu.
Emekli promosyon kampanyaları, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
İŞTE BANKALARIN AĞUSTOS AYI PROMOSYON KAMPANYALARI
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.