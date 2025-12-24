Emekliye seyyanen zam gelecek mi? İsa Karakaş dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı
Asgari ücret zammı için pazarlık süreci dün sona erdi. Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Milyonlarca insan yeni yıla sayılı günler kala "Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan aldığı kritik kulis bilgisine göre emekli maaşına seyyanen zam ihtimalini değerlendirdi. İşte detaylar...
Asgari ücret artışı dün kamuoyuna duyuruldu. Buna göre 2026 yılı için asgari ücret yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL olarak belirlendi.
Yeni rakamın açıklanmasıyla birlikte birçok ödeme kalemi ve maaşta değişiklik yaşanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise TGRT Haber canlı yayınında, Ankara kulislerinden edindiği dikkat çekici bilgileri paylaştı.
“İşverene maliyet yaklaşık 950 dolar seviyesine çıktı” diyen Karakaş, yüzde 25,75’lik işveren hissesi ile birlikte yükün ciddi biçimde arttığını söyledi.