Emekliye seyyanen zam gelecek mi? 'Olursa şayet' diyerek rakam verdi Emekliye seyyanen zam ve bayram ikramiyesinde artış... SGK Uzmanı Özgür Erdursun kamuoyu gündemini meşgul eden konulara ilişkin konuştu. Emekli maaşına ve emeklinin bayram ikramiyesine yapılan zammın yetersiz olduğunu ifade eden Erdursun'a göre; emekliye seyyanen zam olması durumunda en fazla 5 bin lira artış yapılır. Kamuoyunda dillendirilen 10-12 bin lira gibi rakamlar ise mümkün değil.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Şebnem Arda Boğa’nın Youtube kanalına konuk oldu. Emekliye seyyanen zam ve emeklinin bayram ikramiyesine artış beklentisi gibi konularda konuşan Erdursun dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Erdursun'un yorumları özetle şöyle: 1 | 9

* Twitter’da ilk üçteki konu ekonomi. Ülke seçime giderken şu anda seçimden daha çok konuşulan emekli aylıkları, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılır mı yapılmaz mı? EYT’nin dışında kalan kişiler “Bizlerle ilgili gelişme olur mu” diye merak ediyor. Kademeli emeklilik beklentisi içinde olanlar var, EYT yasasının dışında kalanlar. Stajyer ve çırakların beklentisi… 2 | 9

* Anket sonuçlarına göre hükümet ya artış yapacak ya da yapmayacak. Emekli aylıklarında ve bayram ikramiyelerinde seyyanen artış yapmazsa kendi zararlarına olur. Önümüz seçim. Büyük bir belirsizlik var, ekonomide ne olup ne biteceğini bilmiyoruz. Yeni zamlar, ek vergilere artışlar gelirse bu aylıklar iyice değerini yitirmiş olacak. 3 | 9