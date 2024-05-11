Emekliye Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki 3 farklı zam senaryosu
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşına yapılacak zam oranını merak ediyor. Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da emekliye yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Emekli zammı için masada 3 formül var. Kök maaşa göre zam, seyyanen zam ve refah artışı gibi formüller konuşuluyor.
Emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışını 6 aylık enflasyon verileri belirleyecek. 2024'ün ilk 4 aylık enflasyon rakamlarına göre emekliler şimdiden yüzde 18.70'lik zammı şimdiden garantiledi. Ancak kesin rakam için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor.
Emekli zammı için 3 farklı formül konuşuluyor. Bunlardan ilk zammın yine kök maaşa göre yapılması.
KÖK MAAŞA GÖRE YAPILIRSA SIFIR ZAM TEHLİKESİ
Buna göre, kök maaş üzerinden 6 aylık enflasyon kadar zam yapılacak. Bu formül uygulanırsa maaşı 8 bin 450 TL altında olanlar sıfır zam alacak. Aldıkları zamma rağmen maaşı 10 bin TL'nin altında kalanlar devlet desteği ile yine 10 bin lira almaya devam edecek.
KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ
İkinci formül ise kök maaşa seyyanen zam yapılması... Bu formüle göre, emekli taban aylıkları seyyanen zam ile en düşük maaşa eşitlenecek. Daha sonra ise bu rakamlar üzerinden kademeli bir artış yapılacak.