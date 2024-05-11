Emekliye Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki 3 farklı zam senaryosu

KÖK MAAŞA GÖRE YAPILIRSA SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Buna göre, kök maaş üzerinden 6 aylık enflasyon kadar zam yapılacak. Bu formül uygulanırsa maaşı 8 bin 450 TL altında olanlar sıfır zam alacak. Aldıkları zamma rağmen maaşı 10 bin TL'nin altında kalanlar devlet desteği ile yine 10 bin lira almaya devam edecek.