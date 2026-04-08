Emekliye ve asgari ücrete ara zam iddiası: SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi
SGK Uzmanı İsa Karakaş asgari ücrete ve emeklilere ara zam tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Asgari ücrete ara zammın önünde bir engel olmadığını söyleyen Karakaş, emeklilere seyyanen zam için de tarih verdi. İşte detaylar...
İsa Karakaş, emeklilere seyyanen zam konusunda dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Karakaş, yaptığı değerlendirmede asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
KARAKAŞ'IN DEĞERLENDİRMESİ ŞU ŞEKİLDE;
"Asgari ücretin tanımına göre bir işçinin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerekir. Bu da bugün yaklaşık 42.585 TL civarında. Ancak mevcut asgari ücret 28.000 TL. Yani yaklaşık %51,7 oranında bir artış gerekiyor."
Temmuz ayında ara zam yapılmasının önünde yasal bir engel olmadığını hatırlatan Karakaş, geçmişte de benzer uygulamaların yapıldığını belirtti. "Enerji gibi kalemlere ciddi zamlar geldi, alım gücü hızla eridi.