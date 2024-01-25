Emekliye yeni ek zam ödemesi için tarih netleşti! Kim ne kadar alacak, kök maaş nasıl hesaplanır?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam emekli memurlar ile eşitlenerek yüzde 49,25'e yükseltildi. Emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların yatırılacağı tarih merak ediliyor. Yeni ek zam ile birlikte kök maaş tablosu da güncellendi. Peki, emekliye yeni ek zam ne zaman ödenecek? Peki hangi emekliye ne kadar ek zam farkı ödenecek? İşte ayrıntılar...
2024 yılında emekli maaşlarında yapılacak artış oranı eşitlendi. Memur emeklileri ile SSK ve bağkur emeklileri aynı oranda zam alacak. Bakan Işıkhan emekliye ek zam haberini, "13 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibariyle yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Aslında başka bir ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlayıyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
Sabah'ın haberine göre, ekonomi yönetimi ücret artışına ilişkin etki analizini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyeti yaklaşık 50 milyar lira hesaplandı.
Yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibarıyla emeklilerin ek zam ödemesi yapılacak.
Emekliye ek zam ne zaman hesaplara yatacak?
Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49.25'lik artışla 11 bin 193 lira alacak. Yeni zamla birlikte oluşan 3 bin 693 liralık fark ise yasal düzenlemenin ardından en geç gelecek hafta hesaplara yatırılacak.