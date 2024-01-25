Emekliye yeni ek zam ödemesi için tarih netleşti! Kim ne kadar alacak, kök maaş nasıl hesaplanır?

2024 yılında emekli maaşlarında yapılacak artış oranı eşitlendi. Memur emeklileri ile SSK ve bağkur emeklileri aynı oranda zam alacak. Bakan Işıkhan emekliye ek zam haberini, "13 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibariyle yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Aslında başka bir ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlayıyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

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