Emekliye yeni maaş sistemi: Prim günü çok olana yüksek maaş! İşte sistemin detayları...

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Şu an uygulanan emekli maaşında üçlü sistem var. Yani 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılıyor. Bu üç dönem için ayrı Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve çarpanlar kullanıldığı için 1999 öncesi çalışılması çok olan avantajlı hale geliyor.