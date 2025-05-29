Emekliye yeni maaş sistemi: Prim günü çok olana yüksek maaş! İşte sistemin detayları...
Orta Vadeli Program'da (OVP) kapsamında hayata geçirilecek yeni sistem, çalışanların sistemde daha uzun süre kalmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu sistemde, sadece kazanılan miktar değil, aynı zamanda daha fazla prim günü olanların emekli aylıklarının daha yüksek olması sağlanacak. İşte yeni sistemin detayları...
Türkiye'de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısı 16 milyona ulaştı. 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Bunun olması gereken oran ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi.
Bu dengenin sağlanamaması sosyal güvenlik sistemini zora sokuyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörüldü. Buna göre sadece kazançlar değil prim gün sayısı da emekli maaşındaki artışan neden olacak. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sistemin detayları...
Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?
Şu an uygulanan emekli maaşında üçlü sistem var. Yani 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılıyor. Bu üç dönem için ayrı Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve çarpanlar kullanıldığı için 1999 öncesi çalışılması çok olan avantajlı hale geliyor.
Aylık hesaplamasında hangi kriterler kullanılıyor?
* Sigortalının çalışırken ödediği primler (SPEK: Sosyal Güvenlik Prime Esas kazanç)
* Üç dönem için aylık bağlama oranları (ABO)
* Önceki yılın güncelleme katsayısı
* Önceki yılın enflasyon oranı
* Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u
* İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları