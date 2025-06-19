Emekliye yeni maaş, yeni promosyon fırsatı: Ne kadar zam yapılacak? İşte 4 formül
Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammını merak ediyor. Temmuz zammı ile birlikte bankaların emekli promosyon dilimleri de değişecek. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Yeni maaş zammı için dört ayrı formül konuşuluyor. İşte detaylar...
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammına artık sayılı günler kaldı. Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun ne kadar artış alacağı temmuz ayının başında açıklanacak enflasyon oranları ile belli olacak.
Bu oranlar maaşları artırırken emeklilere ödenen promosyon dilimlerini de değiştirecek. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni dönemle ilgili tüm ayrıntılar...
Kimlerin maaşı değişecek?
Temmuz ayında kamu çalışanları ile birlikte tüm emekliler ve dul yetim maaşı alanlar yılın ikinci artışını görecek. Bunun yanında memurlara yapılacak olan artış oranı; sosyal yardımları yani 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve SED ödemelerini değiştirecek.