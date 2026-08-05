Emekliye yeni zam hesabı: İlk enflasyon rakamı açıklandı, ocak zammı için 3 senaryo masada

Taban aylık farkı için ne kadar yatırılacak?

Ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanacak. Bu kapsamda hak sahiplerine en fazla 3 bin 552 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak.

En düşük emekli aylığındaki artışın merkezi bütçeye yıllık maliyetinin ise yaklaşık 79 milyar TL olması bekleniyor.