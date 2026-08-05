Emekliye yeni zam hesabı: İlk enflasyon rakamı açıklandı, ocak zammı için 3 senaryo masada
TÜİK'in açıkladığı temmuz enflasyonu verileri ocak ayında yapılacak yeni artışa ilişkin ilk sinyalleri verdi. İlk enflasyon verisiyle birlikte emekli maaşları için üç farklı zam senaryosu da gündeme geldi.
Milyonlarca memur ve emekli için temmuz zam dönemi tamamlandı. Kamu görevlileri ile 4C kapsamındaki memur emeklileri, yüzde 6,09 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 13,52 oranında maaş artışı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 17,76 olarak uygulandı.
En düşük emekli aylığı fark ödemelerinde tarih belli oldu! Ocak 2027 zammı için ilk sinyal geldi
En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesinin ardından oluşan aylık fark ödemelerinin tarihi belli oldu.
Yapılan düzenleme doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek farklar, 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Emekliler, oluşan fark ödemelerini söz konusu tarih itibarıyla aylıklarını aldıkları ilgili banka hesaplarından çekebilecek.
Taban aylık farkı için ne kadar yatırılacak?
Ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanacak. Bu kapsamda hak sahiplerine en fazla 3 bin 552 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak.
En düşük emekli aylığındaki artışın merkezi bütçeye yıllık maliyetinin ise yaklaşık 79 milyar TL olması bekleniyor.
Ocak zammı için ilk ipucu geldi: TÜİK verisi emekli maaşı hesabını başlattı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 arttı. Böylece enflasyonda son altı yılın en düşük temmuz ayı artışı kaydedilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammına esas olacak ilk enflasyon verisi de netleşti. Temmuz enflasyonuyla birlikte emeklilerin ocak zammı için ilk artış oranı şekillenmeye başladı.