Emekliye yüzde 25 zam yolda, yeniden hesap yapıldı! Kim ne kadar alacak? İşte maaş tablosu...
Enflasyon ve artan artan hayat pahalılığı karşısında aylıkları her geçen gün daha da eriyen emeklilerin gözü kulağı Temmuz'da maaşlarına yapılacak zammına çevrildi. Mevcut enflasyon verileri ile Mayıs ve Haziran enflasyon tahminleri işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin Temmuz'da yüzde 25, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 20 civarında olacağını gösteriyor.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre kök aylıkları düşük kaldığı için m10 bin liraya tamamlanan en düşük emekli aylığına ise zam yapılıp yapılmayacağı hâlâ belirsiz.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon ilk 4 ayda yüzde 18.72 oldu. Mayıs enflasyonu ise gelecek hafta belli olacak. Merkez Bankası anketleri TÜFE’nin Mayıs'ta yüzde 3.04, Haziran'da yüzde 2.56 civarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Tahminler tutarsa 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 düzeyine çıkacak.
HANGİ EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ALACAK?
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine Temmuz'da yüzde 25, memur ve memur emeklilerine yüzde 20 civarında zam yapılırsa emekli maaşları böyle olacak:
En düşük memur maaşı:
Ocak maaşı: 34.215 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 41.058 TL
Tahmini zam tutarı: 6843 TL