Emekliye zam... Karar haftası geldi çattı: Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkı kapanacak mı? En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkı ise çok açık. Kamuoyunda makasın kapatılmasına ilişkin yoğun beklenti oluştu. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele adımlarını sekteye uğratmamak için alternatif çalışmalar yürütüyor. En düşük emekli aylığının 10 bin TL'nin üzerine çıkarılması bekleniyor. Hükümetin iki konuya dair kararı bu hafta vermesi bekleniyor.

ALTI AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Geçen hafta 3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verisinin ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı belli olmuştu. TÜİK verilerine göre 2023'ün son altı ayında enflasyon yüzde 37,56 oranında gerçekleşti. 1 | 7

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NE KADAR?

Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammına ek olarak altı aylık enflasyon farkı eklendiğinde yapılan hesap, memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 49,25 olacağını gösteriyor.. 2 | 7

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NE KADAR?

Emekli işçi (SSK), emekli esnaf ve çiftçi (Bağ-Kur) emeklilerine gelecek zam ise yüzde 37,75 düzeyinde kaldı. 3 | 7