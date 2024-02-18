Emekliye zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2024 zamlı ikramiyeden kimler faydalanabilecek? Milyonlarca emekli için bir ferahlama anlamına gelen bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Bu gelişmeyle birlikte yaklaşık 15 milyon emekli, zamlı emekli ikramiyesini ne zaman alacağını araştırmaya başladı. EYT'liler "İkramiyeden faydalanır mıyım" diye soruyor. Dul ve yetimler için de aynı soru işareti var. İşte zamlı bayram ikramiyesiyle ilgili tüm ayrıntılar...

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 49,25 oranındaki zamlı maaşlarını alırken gözler 2018 yılından bu yana uygulanan bayram ikramiyesine çevrilmişti. Ramazan ve Kurban bayramları için 1000 TL, toplam 2 bin TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi geçen yıl 2 bin TL’ye yükseltilmişti. 1 | 8

2024 emekli bayram ikramiyesine zam, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldığını ve 3 bin TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Böylece emekliler 2024’te toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak. 2 | 8

Ancan bu rakam da yüksek enflasyon ortamında ciddi oranda değer kaybetti. 2018’de verilen 1000 TL’lik bayram ikramiyesiyle küçükbaş kurbanlık alan emekli, 2024 yılında sadece 4,5 kilogram et alabiliyor. Bu durum Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün tarafından dile getirildi. TÜİK rakamlarına göre reel değer kaybı yüzde 184 olarak hesaplanıyor. 3 | 8