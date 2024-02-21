Emekliye zamlı bayram ikramiyesi: Yeni zam olacak mı? Kimler alabilecek, ikramiye ne zaman yatacak? Emeklinin bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme Meclis'te. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin lira ikramiye alacak. Emekli ikramiyesinin seçim öncesi artacağı yönünde kulisler var. Yeni emekliler için kritik tarih 1 Nisan. Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak? Birden fazla ikramiye alınıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Emekliye 2018’den bu yana verilen bayram ikramiyesi geçen günlerde yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye yükseltildi. Bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin düzenleme 8. Yargı Paketi’nin içine eklendi ve TBMM’ye iletildi. Düzenleme yasalaştıktan sonra emekliler Ramazan Bayramı’nda 3 bin TL, Kurban Bayramı’nda 3 bin TL olmak üzere 2024 yılı içerisinde toplam 6 bin TL ikramiye alacak. 1 | 8

Bayram ikramiyesini kimler alabilecek? Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, ölüm aylığı, malüllük aylığı, yaşlılık aylığı alanlar ve sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri olanlar ile şehit yakınları, gaziler, terörden zarar görmüş sivil vatandaşlar bayram ikramiyesi alabilecek. 2 | 8

Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alabiliyor mu? Evet alabiliyorlar. Bu gruptakiler hisseleri oranında bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. Bir örnek vermek gerekirse, eşinin ölümü nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alan bir kişi her bayram için 1500’er lira ikramiye alabilecek. Yetim aylığı alan kişilerde de hisse oranı kuralı geçerli. 3 | 8