Emlak Konut GYO'dan yeni konut kampanyası: Faiz düşecek, vade uzayacak, indirim bekleniyor

Artan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle Türkiye'de konut sahibi olmak çok zorlaştı. Alternatif yatırım araçlarına olan ilgi de yatırımcıyı konuttan uzaklaştırdı. Tüm bu nedenlerle alıcıların beklemeye geçmesi, konut piyasasında durgunluğa yol açtı.