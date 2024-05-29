Emlak Konut GYO'dan yeni konut kampanyası: Faiz düşecek, vade uzayacak, indirim bekleniyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan Emlak Konut GYO, yeni bir kampanya hazırlandı. Detaylar bugün açıklanacak. Kampanyada kredi faizi yüzde 1.20'ye kadar düşecek, vadeler ise 72 aya kadar uzayacak. Peşin ödemelerde indirim bekleniyor.
Artan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle Türkiye'de konut sahibi olmak çok zorlaştı. Alternatif yatırım araçlarına olan ilgi de yatırımcıyı konuttan uzaklaştırdı. Tüm bu nedenlerle alıcıların beklemeye geçmesi, konut piyasasında durgunluğa yol açtı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan Emlak Konut GYO, hem sektörün canlanması, hem de konut alım şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yeni bir kampanya hazırlandı. Yeni konut kampanyasının detayları Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem tarafından açıklanacak.
KREDİ FAİZİ DÜŞECEK, VADE UZAYACAK
Yüzde 4’ü aşan kredi faizi, konut alımının önündeki en büyük engellerden biri olarak yer alıyor.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Emlak Konut’un kampanyası ile kredi faizi yüzde 1.20-1.50 bandına kadar düşecek. Vadeler ise 72 aya kadar uzayacak.