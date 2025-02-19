Emlak konut orta gelir kampanyası nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Ev alma hayali kuranlar için Emlak Konut’tan yeni kampanya duyurusu yapıldı. İstanbul dahil birçok şehirde uygun fiyata, taksitli ev almak mümkün alacak. Peki Emlak Konut orta gelir kampanyası nedir, kimleri kapsıyor, hangi illerde ve şartları neler?
2025’te ev alma hayali olanlar için TOKİ’nin yanı sıra Emlak Konut kampanyaları da ev sahibi olmak isteyenlere ek imkan sunuyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, katıldığı bir basın toplantısında kampanyaya ilişkin detayları açıkladı. Peki Emlak Konut orta gelir kampanyasından kimler faydalanabilecek, şartları neler ve hangi illerde?
Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Yılmaz, ev alma hayali olanların yepyeni bir kampanyadan yararlanabileceğini açıkladı. Yılmaz, 72 yıllık köklü geçmişleriyle gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ettiklerini de bir kez daha vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda, şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesi için güçlü adımlar atıldığı belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl 1,5 milyon konut satışı gerçekleşirken, satışların 484 bini sıfır, 994 bini ise ikinci elden oluştu.
Orta gelirliye ev kampanyasına ilişkin konuşan Yılmaz, projeye ilişkin, “Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkan tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz." dedi.