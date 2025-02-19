Emlak konut orta gelir kampanyası nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Orta gelirliye ev kampanyasına ilişkin konuşan Yılmaz, projeye ilişkin, “Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkan tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz." dedi.