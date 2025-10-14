Emlak Konut'tan faizsiz ve peşinatsız ev fırsatı: İşte örnek ödeme planı
Emlak Konut ve Emlak Katılım, yeni bir finansman modelini başlattı. Faizsiz ve peşinatsız ev sahibi olmayı sağlayan ‘Yeni Yuvam Modeli’ 60 ay vadelerle başladı. Peki “Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı nasıl? İşte detaylar..
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılan ve Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tarafından uygulanan Tasarruf Finansman Sistemi, şimdi de Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında vatandaşlarla buluşuyor.
“Yeni Yuvam Modeli” ile diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olunabiliyor.