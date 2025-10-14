  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emlak Konut'tan faizsiz ve peşinatsız ev fırsatı: İşte örnek ödeme planı

Emlak Konut'tan faizsiz ve peşinatsız ev fırsatı: İşte örnek ödeme planı

Emlak Konut ve Emlak Katılım, yeni bir finansman modelini başlattı. Faizsiz ve peşinatsız ev sahibi olmayı sağlayan ‘Yeni Yuvam Modeli’ 60 ay vadelerle başladı. Peki “Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı nasıl? İşte detaylar..

Emlak Konut'tan faizsiz ve peşinatsız ev fırsatı: İşte örnek ödeme planı - Sayfa 1

Emlak Konut, yeni bir finansman sistemiyle ev sahibi olma fırsatını başlattı.

1 | 12
Emlak Konut'tan faizsiz ve peşinatsız ev fırsatı: İşte örnek ödeme planı - Sayfa 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılan ve Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tarafından uygulanan Tasarruf Finansman Sistemi, şimdi de Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında vatandaşlarla buluşuyor.

2 | 12
Emlak Konut'tan faizsiz ve peşinatsız ev fırsatı: İşte örnek ödeme planı - Sayfa 3

“Yeni Yuvam Modeli” ile diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olunabiliyor.

3 | 12
Emlak Konut'tan faizsiz ve peşinatsız ev fırsatı: İşte örnek ödeme planı - Sayfa 4

Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesi ve Emlak Konut’un deneyimiyle hayata geçirilen model, teslimat süresi beklemeden, faiz, kefil, peşinat ve ara ödeme olmadan ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

4 | 12