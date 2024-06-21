Emlak piyasası, ulaşım ücretleri, hizmet maliyetleri: İşte dünyanın en pahalı 10 şehri...
Dünyanın en pahalı ve zengin 10 şehri açıklandı. Konuya ilişkin yayımlanan raporda, 226 şehrin incelendiği belirtildi. Çalışmada emlak piyasası, toplu taşıma araçları ile ulaşım ücretleri, mal ve hizmet maliyetleri baz alındı. Yaşam maliyetinde ise 200 ürünün dikkate alındığı ifade edildi. İşte dünyanın en pahalı 10 şehri…
10- Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri
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9- Nassau, Bahamalar
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8- Londra, İngiltere
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7- New York, Amerika Birleşik Devletleri
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