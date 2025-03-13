Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler

EKONOMİK BÜYÜME

Ekonomik büyüme, insanların emlak piyasasına olan güvenini artırır. Ekonomik büyüme istihdamın artmasına ve gelirlerin yükselmesine neden olur. Bu durum, insanların konut satın alma gücünü artırır ve dolayısıyla emlak talebini yükseltir. Ayrıca, yabancı yatırımcıların emlak sektörüne olan ilgisi artar ve emlak talebi ve fiyatları yükselir.