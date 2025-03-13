  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler

Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler

Emlak piyasası, birçok faktörün etkisiyle sürekli değişen dinamik bir yapıya sahiptir. Peki, emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler nelerdir? İşte, emlak piyasasını etkileyen faktörler...

Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler - Sayfa 1

EMLAK PİYASASINI ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

FAİZ ORANLARI

Düşük faiz oranları, krediyle ev alımını teşvik eder ve talebi artırır.

1 | 9
Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler - Sayfa 2

ENFLASYON

Yüksek enflasyon, inşaat maliyetlerini ve talebi artırarak konut fiyatlarını yükseltir ve böylece emlak fiyatlarının artmasına neden olabilir. Öte yandan enflasyon paranın satın alma gücünü düşürdüğü için bireyler birikimlerini gayrimenkul gibi somut varlıklara yatırım yapma eğiliminde olabilirler. Bu durum özellikle yatırım amaçlı konut talebini artırır

2 | 9
Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler - Sayfa 3

 İŞSİZLİK ORANLARI

Düşük işsizlik oranları, insanların gelir güvencesini artırarak emlak talebini yükseltir. Düşük işsizlik oranı, insanların işlerini kaybetme endişesinin azaldığı anlamına gelir. Bu da bireylerin ekonomik güvenlerini artırır ve uzun vadeli finansal kararlar almaya daha istekli hale getirir. Bir konut satın almak da bu tür uzun vadeli kararlardan biridir.

3 | 9
Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler - Sayfa 4

EKONOMİK BÜYÜME

Ekonomik büyüme, insanların emlak piyasasına olan güvenini artırır. Ekonomik büyüme istihdamın artmasına ve gelirlerin yükselmesine neden olur. Bu durum, insanların konut satın alma gücünü artırır ve dolayısıyla emlak talebini yükseltir. Ayrıca, yabancı yatırımcıların emlak sektörüne olan ilgisi artar ve emlak talebi ve fiyatları yükselir.

4 | 9