Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler
Emlak piyasası, birçok faktörün etkisiyle sürekli değişen dinamik bir yapıya sahiptir. Peki, emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörler nelerdir? İşte, emlak piyasasını etkileyen faktörler...
EMLAK PİYASASINI ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER
FAİZ ORANLARI
Düşük faiz oranları, krediyle ev alımını teşvik eder ve talebi artırır.
ENFLASYON
Yüksek enflasyon, inşaat maliyetlerini ve talebi artırarak konut fiyatlarını yükseltir ve böylece emlak fiyatlarının artmasına neden olabilir. Öte yandan enflasyon paranın satın alma gücünü düşürdüğü için bireyler birikimlerini gayrimenkul gibi somut varlıklara yatırım yapma eğiliminde olabilirler. Bu durum özellikle yatırım amaçlı konut talebini artırır
İŞSİZLİK ORANLARI
Düşük işsizlik oranları, insanların gelir güvencesini artırarak emlak talebini yükseltir. Düşük işsizlik oranı, insanların işlerini kaybetme endişesinin azaldığı anlamına gelir. Bu da bireylerin ekonomik güvenlerini artırır ve uzun vadeli finansal kararlar almaya daha istekli hale getirir. Bir konut satın almak da bu tür uzun vadeli kararlardan biridir.
EKONOMİK BÜYÜME
Ekonomik büyüme, insanların emlak piyasasına olan güvenini artırır. Ekonomik büyüme istihdamın artmasına ve gelirlerin yükselmesine neden olur. Bu durum, insanların konut satın alma gücünü artırır ve dolayısıyla emlak talebini yükseltir. Ayrıca, yabancı yatırımcıların emlak sektörüne olan ilgisi artar ve emlak talebi ve fiyatları yükselir.