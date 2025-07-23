Emlak piyasasının derinlemesine analizi: Konut Fiyat Endeksi

Konut Fiyat Endeksi'nin temel amacı, piyasadaki saf fiyat değişimini ortaya koymaktır. Bu, sadece ortalama satış fiyatlarını listelemekten çok daha karmaşık bir süreç gerektirir. Çünkü konutların bulunduğu konum, büyüklüğü, yaşı, oda sayısı, sosyal donatıları, ısınma tipi gibi birçok niteliği fiyatlarını doğrudan etkiler. Bu farklılıkları hesaba katmak ve "homojen" bir fiyat değişimi ölçümü yapabilmek için, TCMB Hedonik Regresyon Metodu gibi gelişmiş istatistiksel teknikler kullanır. Bu yöntem sayesinde, konutların niteliksel farklılıklarından kaynaklanan fiyat değişimleri arındırılır ve geriye yalnızca piyasa koşullarından kaynaklanan saf fiyat hareketleri kalır.