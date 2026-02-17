Emlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detayları

SÖZLEŞME YETERLİ DEĞİL

1 Şubat'ta pilot illerde çalışma başladı. 15 Şubat itibarıyla satılık konut ilanları dahil olmak üzere 'tüm satılık taşınmaz ilanları' için zorunlu hale geldiği açıklandı. Sahte ve yanıltıcı ilanları, manipülatif fiyat artışını önlemek için hayata geçirilen 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' tüm satılık taşınmazlar için zorunlu oldu.