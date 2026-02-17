Emlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detayları
Konutta şeffaflığın sağlanması ve spekülatif artışların önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Sistem, ayakçı denilen yetkisiz emlakçıları ortadan kaldıracak.
Emlak ilanlarında yeni dönem resmen başladı. Yanıltıcı ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik ilan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alındı.
Yeni uygulamayla artık konutunu satmak isteyen vatandaşları e-devlet üzerinden kimliğini ve ilanı doğrulaması zorunlu olacak. Mal sahibinin ilgili emlak işletmesine e-Devletten ilan yetkisi vermesini zorunlu kılan sistem önce kiralık konutta uygulandı.
Daha sonra ticari gayrimenkuller kapsama alındı. Son olarak pazarın büyük kısmını oluşturan satılık konutlar da sisteme dahil edildi.
SÖZLEŞME YETERLİ DEĞİL
1 Şubat'ta pilot illerde çalışma başladı. 15 Şubat itibarıyla satılık konut ilanları dahil olmak üzere 'tüm satılık taşınmaz ilanları' için zorunlu hale geldiği açıklandı. Sahte ve yanıltıcı ilanları, manipülatif fiyat artışını önlemek için hayata geçirilen 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' tüm satılık taşınmazlar için zorunlu oldu.