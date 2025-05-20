Emlak vergisi ödemelerinde süre daralıyor! İlk taksiti kaçıran cezalı ödeyecek
Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Ödeme yapmayanlara aylık gecikme zammı uygulanacak. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren emlak vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin son günü yaklaşıyor. Vergiyi ödemekle yükümlü olanları elini çabuk tutması gerekiyor. Mülk sahiplerinin beyanname süresi mayıs sonunda doluyor.
İki taksitte ödeme yapılıyor
Emlak vergisi iki taksit şeklinde ödeniyor. 2025 yılında emlak vergisi 1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar ödeniyor. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Verginin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım 2025 aralığında tahsil edilecek.
Emlak vergisi ödemeleri nasıl yapılır?
Emlak vergisi ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi e-Belediye sistemleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Yıllık olarak iki taksit halinde ödenen emlak vergisi ödemesi, Gelirler İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) üzerinden, E-Devlet kapısı ya da EFT/Havale kredi kartı ile gerçekleşecek.