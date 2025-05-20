Emlak vergisi ödemelerinde süre daralıyor! İlk taksiti kaçıran cezalı ödeyecek

Emlak vergisi ödemeleri nasıl yapılır?

Emlak vergisi ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi e-Belediye sistemleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Yıllık olarak iki taksit halinde ödenen emlak vergisi ödemesi, Gelirler İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) üzerinden, E-Devlet kapısı ya da EFT/Havale kredi kartı ile gerçekleşecek.