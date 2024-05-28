Emlak vergisi son ödeme tarihi yaklaştı: Geciken zamlı ödeyecek
Emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Cuma günü sona erecek. Bu tarihe kadar vergisini ödemeyenler için gecikme zammı uygulanacak.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisi son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini ve bu tarihe kadar vergisini ödemeyenler için gecikme zammı uygulanacağını ifade etti.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. 1. Taksit için son ödeme günü 31 Mayıs Cuma günü olarak belirlenmiştir. dedi
Ödemenin geciktiği her ay için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak
Özelmacıklı "Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden bilgi alınması mümkün. Ayrıca birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacaktır” açıklamasında bulundu
"2024 yılı emlak vergi değerleri yüzde 29,23 arttı"
“Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29,23 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan bina ve arazi de farklı vergi oranları uygulanıyor. Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2 iken, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3’tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanmaktadır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının veya arsa payının vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır”
İndirimli bina vergisinden faydalanacak kişiler
"İndirimli bina vergisi oranı uygulamasından faydalanabilecek kişiler hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar”