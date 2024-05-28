Emlak vergisi son ödeme tarihi yaklaştı: Geciken zamlı ödeyecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. 1. Taksit için son ödeme günü 31 Mayıs Cuma günü olarak belirlenmiştir. dedi

Ödemenin geciktiği her ay için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak

Özelmacıklı "Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden bilgi alınması mümkün. Ayrıca birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacaktır” açıklamasında bulundu