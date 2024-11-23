Emlak vergisinde süre doluyor! Son günlere girildi, geciktiren hem faiz hem de zamlı ödeyecek
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son ödeme tarihi yaklaşıyor. Süresi içinde ödemeyi yapmayan mülk sahiplerine yüksek gecikme cezası uygulanacak. Emlak vergisi ile ilgili uyarılarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ödeme yapmayan milk sahiplerinin ödemelerini yeniden değerleme oranında yapılacak artışla birlikte yüksek faizle ödeyeceğini söyledi.
2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri için mülk sahiplerine verilen süre 2 Aralık’ta doluyor. Ev sahipleri ikinci taksit ödemelerini yapmazlarsa yeniden değerleme oranıyla yeniden belirlenen tutar üzerinden yüzde 2.5 gecikme zammı ile ödemek zorunda kalacak.
Emlak uzmanları uyarıyor: Günü kaçıran hem faiz hem de zammı öder
2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemeleri için verilen süre 2 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini söyleyen emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkule sahip kişiler için emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde sürenin sonuna yaklaşıldı. Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor. Belediyeler internet sayfaları üzerinden ödeme alabildiği gibi, e-devlet üzerinden de bazı belediyeler için ödemeler yapılabiliyor. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanıyor” dedi.
Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak gerçekleştiğini de ifade eden Özelmacıklı, “2025 yılına ait emlak vergisine esas değerler, yeniden değerleme oranının yarısı oranında yani yüzde 21,965 arttırılacak.
Ayrıca emlak vergisine esas olmak üzere 2025 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de tekrar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanmış olan 83 nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan cetvele göre ortalama maliyet değerlerine artış yüzde 47,97 oldu” diye konuştu.