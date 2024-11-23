Emlak vergisinde süre doluyor! Son günlere girildi, geciktiren hem faiz hem de zamlı ödeyecek

Emlak uzmanları uyarıyor: Günü kaçıran hem faiz hem de zammı öder

2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemeleri için verilen süre 2 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini söyleyen emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkule sahip kişiler için emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde sürenin sonuna yaklaşıldı. Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor. Belediyeler internet sayfaları üzerinden ödeme alabildiği gibi, e-devlet üzerinden de bazı belediyeler için ödemeler yapılabiliyor. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanıyor” dedi.