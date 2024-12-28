Emlakçı ve galericilere uyarı! Sosyal medyada ilan paylaşanın yetki belgesi iptal ediliyor

Kiralıkta yetki doğrulama 1 Ocak’ta devreye alınıyor

Kimlik bilgilerini doğrulanmayan kişiler ilan platformlarında ilan giremedikleri EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek.