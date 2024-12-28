Emlakçı ve galericilere uyarı! Sosyal medyada ilan paylaşanın yetki belgesi iptal ediliyor
Ticaret Bakanlığı sahte ilan, spekülatif fiyat artışı ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için harekete geçti. Yaklaşık bin 500 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Sosyal medyada emlak ilanı paylaşanların hesapları kapatılıp, yetki belgeleri iptal ediliyor. DTO Gayrimenkul Komite Üyesi Volkan Gürsoy, "Atılan adımlar emlakçılığın ek iş değil, tek iş olduğunu ve bu sektörde faaliyet gösterenlerin haklarını korumaya yarıyor” dedi.
Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi.
Bu doğrultuda kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sisteminin (EİIDS) ilk aşamasında ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlandı.
Kiralıkta yetki doğrulama 1 Ocak’ta devreye alınıyor
Kimlik bilgilerini doğrulanmayan kişiler ilan platformlarında ilan giremedikleri EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek.