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  4. Emlakta yeni dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) piyasayı nasıl değiştirecek?

Emlakta yeni dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) piyasayı nasıl değiştirecek?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS), emlak sektöründe daha şeffaf ve güvenilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Peki Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) emlak piyasasında nasıl bir dönüşüme neden oluyor, neler olacak?

Emlakta yeni dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) piyasayı nasıl değiştirecek? - Sayfa 1

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS), emlak sektöründe şeffaflık ve düzen sağlamak amacıyla pilot uygulamayla hayata geçirildi. Sistem, ilanların doğruluğunu kontrol ederek sahte ve yanıltıcı içeriklerin önüne geçmeyi hedefliyor.

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Emlakta yeni dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) piyasayı nasıl değiştirecek? - Sayfa 2

İlk sonuçlara göre, EIDS sayesinde alıcılar daha güvenilir ilanlara ulaşırken, piyasa manipülasyonlarının azalması sağlandı. Sistem, sektörde güven ve düzenin artmasına katkı sunuyor.

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Emlakta yeni dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) piyasayı nasıl değiştirecek? - Sayfa 3

Yeni sistem, emlak ilanlarının doğrulanmasını sağlarken aynı zamanda fiyatların düzenlenmesine katkıda bulunuyor. İlk aşamada dijital ilanlarda azalma görülürken, fiyatlarda belirli bir istikrar yakalanmaya başlandı.

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Emlakta yeni dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) piyasayı nasıl değiştirecek? - Sayfa 4

EIDS’in getirdiği dijital kısıtlamalarla birlikte, emlakçılar ve mülk sahipleri, geçmişin etkili yöntemlerine geri dönmeye başladı.

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