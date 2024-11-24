Emlakta yeni dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) piyasayı nasıl değiştirecek?
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS), emlak sektöründe daha şeffaf ve güvenilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Peki Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) emlak piyasasında nasıl bir dönüşüme neden oluyor, neler olacak?
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS), emlak sektöründe şeffaflık ve düzen sağlamak amacıyla pilot uygulamayla hayata geçirildi. Sistem, ilanların doğruluğunu kontrol ederek sahte ve yanıltıcı içeriklerin önüne geçmeyi hedefliyor.
İlk sonuçlara göre, EIDS sayesinde alıcılar daha güvenilir ilanlara ulaşırken, piyasa manipülasyonlarının azalması sağlandı. Sistem, sektörde güven ve düzenin artmasına katkı sunuyor.
Yeni sistem, emlak ilanlarının doğrulanmasını sağlarken aynı zamanda fiyatların düzenlenmesine katkıda bulunuyor. İlk aşamada dijital ilanlarda azalma görülürken, fiyatlarda belirli bir istikrar yakalanmaya başlandı.