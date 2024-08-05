Emlakta yeni dönem yolda: 'Gayrimenkul sektöründe tüm taşları yerinden oynatacak’

Yani ilan verenin kim olduğunun tespitinin yapılması zorunlu hale getirilmişti. Şimdiki düzenleme ise 15 Eylül itibarıyla devreye girecek olan ikinci faz olarak adlandırılacak düzenlemedir. İlanın verilmeden önce mal sahibi tarafından yetkilendirilmesi aşaması diyebiliriz. Yani mal sahibi bir taşınmazın ilanını herhangi bir internet ortamına girecekse artık bir yetki vermesi gerekecek. Kişi ilanı kendisi verebilir, eşi verebilir, birinci-ikinci derece akrabası verebilir. Onların da verebilmesi için taşınmaz sahibinin e-Devlet'e girerek bu kişileri yetkilendirdiğini teyit etmesi gerekiyor.