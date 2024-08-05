Emlakta yeni dönem yolda: 'Gayrimenkul sektöründe tüm taşları yerinden oynatacak’
İnternet ilanlarında yetki kimlik doğrulama zorunluluğu 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gözler yeni dönemde... Emlak piyasasıyla ilgili yeni düzenlemenin 15 Eylül’e kadar tamamlanması bekleniyor. Peki yeni dönemde neler olacak? İşte detaylar...
İnternet üzerinden emlak ilanlarıyla ilgili yeni düzenlemede sona yaklaşıldı. Buna göre emlak ilanlarına artık logo konulacak. Aynı taşınmaz için birden fazla emlak işletmesi yetkilendirildiyse tek tıkla birden fazla fiyat görüntülenebilecek, ilanlar karşılaştırılacak.
‘GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE TÜM TAŞLARI YERİNDEN OYNATACAK’
Peki yeni düzenlemede detaylar neler? Bunun avantajı ne? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Bu düzenleme gayrimenkul sektöründe tüm taşları yerinden oynatacak çok önemli bir gelişme. Bu düzenlemenin dayanağı 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan bir mevzuat değişikliği ile olmuştu. Mevzuat değişikliği 2 aşamalı bir değişiklikti. Bunlardan ilki ilan veren kişilerin kimliklerinin doğrulanması ile alakalı bir kontroldü, bu 1 Kasım 2023 tarihinde devreye girmişti.
Yani ilan verenin kim olduğunun tespitinin yapılması zorunlu hale getirilmişti. Şimdiki düzenleme ise 15 Eylül itibarıyla devreye girecek olan ikinci faz olarak adlandırılacak düzenlemedir. İlanın verilmeden önce mal sahibi tarafından yetkilendirilmesi aşaması diyebiliriz. Yani mal sahibi bir taşınmazın ilanını herhangi bir internet ortamına girecekse artık bir yetki vermesi gerekecek. Kişi ilanı kendisi verebilir, eşi verebilir, birinci-ikinci derece akrabası verebilir. Onların da verebilmesi için taşınmaz sahibinin e-Devlet'e girerek bu kişileri yetkilendirdiğini teyit etmesi gerekiyor.