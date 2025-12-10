Emtia piyasasında fiyatları şekillendiren ekonomik dinamikler

Arz ve talep dengesi

Her şeyin temelinde arz ve talep ilişkisi bulunuyor. Bir ürünün piyasada ne kadar bulunduğu ve ne kadar tüketildiği, fiyatların yönünü doğrudan belirliyor. Örneğin petrol üretiminde yaşanan bir kesinti, küresel arzı daraltarak fiyatların hızla yükselmesine yol açabiliyor. Benzer şekilde, tarım ürünlerinde talebin artması ya da üretimin düşmesi, fiyatları kısa sürede yukarı çekiyor. Bu nedenle emtia piyasası, üretim ve tüketim arasındaki en küçük dengesizliği bile anında fiyatlara yansıtıyor. Arz-talep dengesi bozulduğunda, fiyatların istikrarsızlaşması kaçınılmaz hale geliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu dalgalanmalar, halkın alım gücünü doğrudan etkiliyor. Bu durum, sosyal dengeleri de bozarak ekonomik kırılganlığı artırıyor.