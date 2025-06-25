Emtia piyasasında fiyatları tetikleyen dinamikler

Büyümenin yanında enflasyon ve faiz oranları da kritik rol oynar. Enflasyon beklentileri yükseldiğinde, yatırımcılar paranın satın alma gücündeki erozyondan korunmak için reel varlıklara, yani emtialara yönelirler. Bu durum, özellikle altın gibi değerli metallerin cazibesini artırır. Öte yandan, merkez bankalarının faiz oranlarını artırması, sermayenin daha güvenli limanlara, örneğin tahvillere kaymasına neden olabilirken, doların güçlenmesi de emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Çünkü emtiaların çoğu dolar cinsinden fiyatlanır ve güçlü dolar, doları zayıf olan diğer ülke alıcıları için emtiayı daha pahalı hale getirir.