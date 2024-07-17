En acı hasat başladı, tarlada kilosu 20 ile 25 TL'den alıcı buluyor
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da hasadına başlanan ve acısıyla ünü il sınırlarını aşan Samandağ biberi tarlada kilosu 20 ile 25 TL arasında alıcı buluyor.
Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında çiftçiler toprakla buluşturdukları tohumların hasadına devam ediyor.
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Türkiye'de acı severlerin afiyetle tükettiği Samandağ biberinde de hasat mevsimi geldi.
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Arsuz ilçesinde kavurucu sıcakta zorlu şartlarda hasat edilen biber tarladan 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor.
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Zorlu hasatta litrelerce su tüketerek çalışan işçilerin yevmiyesi ise 800 TL.
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