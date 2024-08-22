En az bozulan otomobiller açıklandı! Sanayinin kıyısından köşesinden bile geçmiyorlar
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), CarMD şirketince gerçekleştirilen araştırmaya göre en az bozulan otomobil markaları açıklandı. Liste her zamanki gibi Japonların tekelinde
Araç sahiplerinin ve sürücülerin güvenli, keyifli ve endişesiz bir sürüş deneyimi için ihtiyaç duydukları insanlara, hizmetlere ve çözümlere ulaşmalarını sağlayan teknolojiler geliştiren CarMD tarafından yapılan araştırmada en az bozulan otomobil markaları belli oldu.
Türkiye'de otomobil almak git gide zorlaşıyor. Hem bankaların yüksek faizli krediler vermesi, taksit ödemelerinin yüksekliği hem de otomobil sektöründeki kötü gidişat ülkemizde araç sahibi olmak isteyenlerin önünü kapatıyor.
Bu sebeple zorlu koşullara rağmen otomobil sahibi olmak isteyenler sağlam ve uzun ömürlü ayrıca arıza çıkararak problem yaratmayacak araçları almayı tercih ediyor. Böylelikle masraf ve oluşabilecek ekstra yükten de kurtulmuş oluyor.
Bu konu üzerinde bir süredir araştırmalar yapan CarMD şirketi, global düzeyde en az arıza yapan ve sahibine sanayinin yolunu unutturacak otomobilleri açıkladı. Gazeteduvar.com.tr'nin Shiftdelete.net'ten derlediği araştırma sonuçlarına göre en az bozulan 5 otomobil markası şu şekilde: