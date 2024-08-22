En az bozulan otomobiller açıklandı! Sanayinin kıyısından köşesinden bile geçmiyorlar

Araç sahiplerinin ve sürücülerin güvenli, keyifli ve endişesiz bir sürüş deneyimi için ihtiyaç duydukları insanlara, hizmetlere ve çözümlere ulaşmalarını sağlayan teknolojiler geliştiren CarMD tarafından yapılan araştırmada en az bozulan otomobil markaları belli oldu.