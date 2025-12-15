En çok altın rezervine sahip 20 ülke açıklandı! Türkiye'nin altın miktarı belli oldu

Küresel ölçekte ülkelerin kasalarındaki altın miktarı yeniden gündeme geldi. CEOWorldBiz’in yayımladığı son verilere göre, en fazla altın rezervine sahip 20 ülke sıralanırken Türkiye’nin listede bulunduğu konum ve rezerv miktarı da netleşti. Listenin zirvesinde ABD yer alırken, Almanya’nın Çin’i geride bırakması dikkat çekti. Dünya genelinde ekonomik güvenliğin en önemli göstergelerinden biri kabul edilen altın rezervlerine ilişkin yeni rapor, ülkeler arasındaki dengelerin değiştiğini ortaya koydu.