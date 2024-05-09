En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı: Binlerce eleman aranıyor

En fazla açık işin olduğu meslekler

Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor. Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte otellerde ve turizm tesislerinde eleman açığı artmış durumda. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor. Reyon görevlisi pozisyonunda 16 bin 790, konfeksiyon işçisi pozisyonunda 16 bin 210, garson pozisyonunda ise 20 bin açık iş var.