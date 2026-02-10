En çok kazanç sağlayan altın, gümüş ve bakır fonları belli oldu; Yüzde 51,4 getiri sağladı

Altın fonları dengeli ve istikrarlı bir seyir izlerken, gümüş fonları oynaklığın doğru değerlendirilmesi ve aktif portföy yönetimi sayesinde dayanak varlığın dahi üzerine çıkan getiriler sundu. Bakır fonları ise daha sınırlı ama istikrarlı bir artışla listede yer aldı. Verilere göre en yüksek kazancı %51,4 ile GTZ kodlu gümüş fonu sağlarken, gümüş fonlarının ilk beşi %47’nin üzerinde performans göstererek yatırımcısına en fazla kazandıran grup oldu.