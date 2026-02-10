En çok kazanç sağlayan altın, gümüş ve bakır fonları belli oldu; Yüzde 51,4 getiri sağladı
Emtia piyasalarındaki artış fon verimliliğine de kuvvetli şekilde yansıdı. Altın istikrarlı bir tablo çizerken, gümüş fonları aktif yönetim ve yüksek oynaklığın desteğiyle dayanak varlığın çok üzerinde getiri sağladı. Zirvede ise %51,4 kazançla gümüş fonu yer aldı.
Global piyasalarda metallerin değer kazanması, yatırım fonları kısmında öne çıkan bir performans ayrışmasını beraberinde getirdi. Benzer emtiaya yatırım gerçekleştiren fonlar arasında dahi ciddi getiri farkları meydana gelirken, belirleyici unsur yalnızca “neye” yatırım yapıldığı değil, bu yükselişin “nasıl” yönetildiği oldu.
Altın fonları dengeli ve istikrarlı bir seyir izlerken, gümüş fonları oynaklığın doğru değerlendirilmesi ve aktif portföy yönetimi sayesinde dayanak varlığın dahi üzerine çıkan getiriler sundu. Bakır fonları ise daha sınırlı ama istikrarlı bir artışla listede yer aldı. Verilere göre en yüksek kazancı %51,4 ile GTZ kodlu gümüş fonu sağlarken, gümüş fonlarının ilk beşi %47’nin üzerinde performans göstererek yatırımcısına en fazla kazandıran grup oldu.