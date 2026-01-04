En çok kazandıran fonlar belli oldu! Hangisi yüzde 98 kazandırdı?
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,11 ve BES fonları yüzde 0,62 değer kazandı. En fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 97,91 yükselişle Ziraat Portföy Öpy Birinci Serbest (TL) Özel Fon olurken; en çok kaybettiren yatırım fonu ise, yüzde 28,83'lük düşüşle Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon oldu.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,92 ile "Borçlanma Araçları Fonları"nda gerçekleşirken, en çok gerileyen yüzde 1,56 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,76 ile "OKS Standart"ta görülürken, en çok gerileyen yüzde 1,01 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
İşte en çok kazandıran fonlar
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 97,91 yükselişle Ziraat Portföy Öpy Birinci Serbest (TL) Özel Fon oldu.